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Український біатлоніст на Олімпіаді у Пекіні дізнався, що став батьком (перше фото дитини)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Богдан та Анастасія Цимбал Новина оновлена 05 лютого 2022, 19:23
Богдан та Анастасія Цимбал

У сім’ї спортсмена поповнення.

Український біатлоніст Богдан Цимбал, який виступає у складі української збірної на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, став батьком.

Про це повідомила у своєму Інстаграмі його дружина Анастасія.

"Тепер щоранку точно не з кавою", — написала вона, прикріпивши фотографію немовляти.

Також на фото вказано дату — 2 лютого 2022 року, що очевидно вказує на дату народження дитини.

Сьогодні пише, що малюка назвали Григорієм, його вага 3800 грамів, а зріст — 54 см.

Богдан та Анастасія Цимбал
Богдан та Анастасія Цимбал

Як повідомлялося раніше, Олімпіада в Пекіні стартувала 4 лютого, а вже 5 лютого розпочалися змагання з біатлону. Першими перегонами стала змішана естафета, в якій українська команда не змогла поборотися за медалі.

Не вразили українські спортсмени та в інших видах спорту. Так лижниці виявилися далекі від перших місць, а саночники опинилися в третьому десятку.

Лижниця Вікторія Олех фінішувала на 60-му місці, але примітно, що до фінішу вона дісталася у крові. При цьому коментатори пояснити її вигляд не змогли, припустивши, що вона впала на півдорозі.

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#Діти #Богдан Цимбал
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