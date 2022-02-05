Украинский биатлонист на Олимпиаде в Пекине узнал, что стал отцом (первое фото ребенка)

В семье спортсмена пополнение.

Украинский биатлонист Богдан Цымбал, который выступает в составе украинской сборной на Олимпийских играх 2022 в Пекине, стал отцом.

Об этом сообщила в своем Инстаграм его жена Анастасия.

"Теперь каждое утро точно не с кофе", — написала она, прикрепив фотографию младенца.

Также на фото указана дата — 2 февраля 2022 года, что очевидно указывает на дату рождения ребенка.

Издание Сегодня пишет, что малыша назвали Григорием, его вес 3800 граммов, а рост – 54 см.

Богдан и Анастасия Цымбал

Как сообщалось ранее, Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля, а уже 5 февраля начались соревнования по биатлону. Первой гонкой стала смешанная эстафета, в которой украинская команда не смогла побороться за медали.

Не впечатлили украинские спортсмены и в других видах спортах. Так лыжницы оказались далекими от первых мест, а саночники оказались в третьем десятке.

Лыжница Виктория Олех финишировала на 60-м месте, но примечательно, что к финишу она добралась вся в крови. При том, комментаторы объяснить ее вид не смогли, предположив, что она упала на полпути.