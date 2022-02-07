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Олимпиада-2022: прямая трансляция 4-го игрового дня

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпийские игры Новость обновлена 08 февраля 2022, 10:35
Олимпийские игры

Украинцы примут участие в борьбе за медали.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет 4-й соревновательный день, в рамках которого спортсмены сразятся за медали в 10 дисциплинах.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию 4-го игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинцев ожидают несколько финалов. В биатлоне выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал, который накануне стал отцом. А горнолыжник Иван Ковбаснюк выступит в супергиганте. Также Елена Стецькив и Юлианна Туницкая близки к попаданию в финал в санном спорте.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 8 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла "золото" в дисциплине биг-эйр, серебряным призером стала француженка Тесс Леде, а "бронза" досталась Матильде Гремо из Швейцарии.

Австриец Маттиас Майер добыл победу в супер-гиганте, американец Райан Кокран-Зигле выиграл "серебро", а норвежец Аамодт Кильде — "бронзу".

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла соревнования в параллельном гигантском слаломе, Даниэла Ульбинг (Австрия) — вторая. Глория Котник (Словения) — третья.

Австрийский сноубордист Бенжамин Карл победил в параллельном гигантском слаломе, Тим Мастняк (Словения) — второй, у Вика Уайлда (ОКР) — "бронза".

  • 10:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины.
  • 12:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины.
  • 13:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины.
  • 14:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины.
  • 14:05. Керлинг, микст, финал.
  • 15:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины.

Украинцы на Олимпиаде в Пекине:

Фигурист Иван Шмуратко в короткой программе на Олимпиаде набрал 78,11 балла (22-е место).

Аннамари Данча в параллельныом слалом-гиганте заняла 26-е место и не сумела пройти в финал.

Иван Ковбаснюк в супер-гиганте занял 32-е место.

  • 10:00. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
  • 10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
  • 10:50. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Алексей Красовский, Руслан Перехода
  • 13:50. Санный спорт. Третий и четвертый заезды – Елена Стецькив, Юлианна Туницкая

Напомним, по итогам трех медальных дней Швеция неожиданно вышла на первое место в медальном зачете Игр-2022. Скандинавы имеют на своем счету 3 золотые награды. Украинская биатлонистка Юлия Джима попала в топ-10 по итогам женской индивидуальной гонки.

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