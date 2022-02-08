Биатлон на Олимпиаде в Пекине: белорус сенсационно забежал в медали

Украинцы не сумели порадовать болельщиков.

В понедельник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась мужская индивидуальная гонка (биатлон), победителем которой стал француз Кентен Фийон Майе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Второе место сенсационно досталось белорусу Антону Смольскому, а третье место — норвежцу Йоханнесу Бе. Примечательно, что и француз, и норвежец допустили по 2 неточных выстрела, а белорус обошелся без промахов.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный (18-е место, 3 промаха), Артем Прима (37-е место, 4 промаха), (Антон Дудченко 50-е место, 4 промаха), Богдан Цымбал (55-е место, 4 промаха).

Программа биатлона на Олимпиаде-2022 возобновится 11 февраля женской спринтерской гонкой. С календарем и расписанием всех биатлонных гонок на Играх в Пекине можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что смешанная эстафета обернулась для Украины провалом, в Юлия Джима в женской индивидуальной гонке попала в топ-10.

8 февраля на Играх в Пекине проходит 4-й игровой день.