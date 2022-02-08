Олимпиада-2022: онлайн-трансляция 5-го игрового дня

Украинцы попытаются выйти в финалы в своих дисциплинах.

В среду, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 5-й соревновательный день, который подарит любителям спорта 6 медальных финалов.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня на Играх-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Первыми за медали сразятся фристайлисты в дисциплине биг-эйр, затем на старт выйдут горнолыжницы и сноубордистки (дисциплина кросс). В заключительной программе дня выступят лыжники-двуборцы, шорт-трекисты и саночники. К сожалению, украинские спортсмены в этих дисциплинах не являются фаворитами и на медали не претендуют.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 9 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

5:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.

7:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.

9:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.

13:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.

15:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.

15:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.

Выступления украинцев:

04:15. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, первый заезд).

07:45. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (слалом, второй заезд).

10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина).

13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).

14:20. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, первый заезд).

15:35. Игорь Стахив/Андрей Лисецкий: санный спорт (двойки, второй заезд).

Напомним, 4-й игровой день Олимпиады-2022 подарил нам немало эмоций. Швеция единолично возглавила медальный зачет, а наши биатлонисты не смогли навязать борьбу более титулованными коллегами из других сборных в индивидуальной гонке.