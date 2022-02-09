Укр

"Это п***ец": в России началась истерика из-за допинг-скандала на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Сборная ОКР по фигурному катанию Новость обновлена 09 февраля 2022, 09:53
Сборная ОКР по фигурному катанию

Допинг-скандал с россиянами набирает обороты.

Пятый игровой день на Олимпийских играх в Пекине запомнится допинговым скандалом вокруг сборной Олимпийского комитета России по фигурному катанию. В РФ уже началась истерика по этому поводу, в частности известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выругался, узнав об этой ситуации.

Соответствующий комментарий Губерниева доступен на сайте "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Если это правда, то это п***ец". Нам только этого не хватало. Ждем разбирательств. Вспоминаются слова незабвенного Черномырдина: "Никогда такого не было — и вот опять"", — заявил Губерниев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что стоит подождать официальной информации.

"Необходимо очень внимательно отнестись ко всему этому. На кону медаль, репутация Федерации и российского спорта. Надо соблюдать все рекомендации, мы всё поддерживаем. Но огульно обвинять мы никому не позволим. Надо ждать официальных заявлений", — цитирует Свищева "Чемпионат".

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала ситуацию кошмаром, однако ждет официального подтверждения.

"Если это подтвердится, то это кошмар. Пока это нагнетание обстановки", — цитирует Роднину "Чемпионат".

Напомним, после церемонии награждения российская фигуристка выругалась из-за незнания английского языка. К слову, о допинге в российском спорте рассказывала фигуристка сборной Украины Анастасия Шаботова.

9 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 5-й медальный день. С расписанием и результатами можно ознакомиться у нас на сайте.

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