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"Я ні**ра не зрозуміла": російська фігуристка вилаялася на Олімпіаді (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анастасія Мішина вилаялася на камеру Новина оновлена 08 лютого 2022, 13:12
Анастасія Мішина вилаялася на камеру

Спортсменка повелася недоречно.

Представниця збірної олімпійського комітету Росії (ОКР) Анастасія Мішина після перемоги на Олімпійських іграх у Пекіні у командній першості з фігурного катання вилаялася на камеру.

Відповідне відео доступне на сторінці Лентач у Twitter.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

На кадрах видно, як фігуристи збірної ОКР відповідають на запитання журналістки ВВС, зокрема Анастасію запитали про її самопочуття після падіння під час прокату. На поставлене запитання росіянка заявила, що вона "ні**ра не зрозуміла".

"Я ні**ра не зрозуміла", — сказала Мішина і почала сміятися.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Партнери зі збірної допомогли фігуристці з перекладом і вона таки відповіла на поставлене запитання: "Це були останні п’ять секунд програми, то все нормально".

Нагадаємо, збірна ОКР виграла "золото" у командному турнірі фігуристів, а Анастасія Мішина та Олександр Галлямов посіли перше місце у довільній програмі пар, попри падіння.

8 лютого на Олімпіаді-2022 проходить четвертий медальний день. Український фігурист Іван Шмуратко відмовився відповідати на питання щодо ситуації в Україні. Раніше російські ЗМІ за допомогою хитрощів спробували взяти інтерв’ю в Івана.

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#Олімпіада 2022
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