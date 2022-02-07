Росіяни пішли на хитрість, щоби взяти інтерв’ю в українця на Олімпіаді

Український фігурист не одразу зрозумів, з ким спілкується.

На Олімпійських іграх у Пекіні найбільше скандалів поки що у фігурному катанні. Російські журналісти дуже хотіли поспілкуватися з українським фігуристом Іваном Шмуратком. Для цього вони розпочали розмову зі спортсменом українською мовою.

Повна версія інтерв’ю доступна на сайті "СЕ".

Перекинувшись парою фраз зі спортсменом, представники ЗМІ зізналися, що вони з Росії, а Шмуратко звинуватив їх у непрофесіоналізмі через неправильну передачу його слів у минулому інтерв’ю (ще до старту Олімпіади фігурист поспілкувався з росіянами англійською мовою). Зрештою, справа дійшла і до мовного питання.

— А щодо невикористання російської — це якась заборона чи ваше бажання?

— Це моє бажання. Ви написали – "українські фігуристи не говорять". Я такого не казав. Я сказав, що я український фігурист. Я говорю українською та англійською, бо тут міжнародна преса, я українець.

— Інші українські фігуристи спілкуються російською.

— Я просто так хочу робити. Мені так зручніше, приємніше. Це їхнє бажання.

Додамо, що Шмуратко спілкувався із росіянами українською мовою.

На Олімпіаді-2022 7 лютого проходить 3-й змагальний день, в рамках якого були визначені олімпійські чемпіони з фігурного катання в командній першості. Іван через коронавірус не зміг взяти участь у командних змаганнях.

Нагадаємо, українська тренер з фігурного катання звинуватила росЗМІ у брехні на Олімпіаді.