"Зомбування та агітація": у Держдумі РФ розлютилися на українських спортсменів на Олімпіаді

Російські чиновники відреагували на реакцію української команди з фігурного катання після виступу фігуристки Камілі Валієвої

У Росії не вщухає хвиля обурення з приводу того, що після виступу російських фігуристів на Олімпіаді в Пекіні українська збірна не стала аплодувати.

Всупереч закликам місцевих чиновників "не робити зайвої реклами" для збірної України, все нові державні та спортивні діячі сусідньої країни продовжують робити гнівні заяви щодо ситуації.

Однією з таких стала чемпіонка з ковзанярського спорту, а нині депутат Держдуми РФ Світлана Журова, передає "Чемпіонат".

"А якби Валієва (російська фігуристка Каміла Валієва, — ред.) впала, вони встали б і аплодували? Найстрашніше, що йдеться про спортсменів, а не про країну. Хлопці стали заручниками того, що зараз демонструють від імені країни", — сказала вона.

Вона висловила думку, що українська команда "виявилася заручницею в цій ситуації" і не почала аплодувати російській спортсменці нібито через вказівки чиновників.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев своєю чергою назвав поведінку українських спортсменів "зомбуванням".

"Це зомбування та політична агітація із залякуванням та шантажем спортсменів", — сказав він.

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова заявила, що "їй шкода" українську команду та висловила думку, що ті "самі себе покарали".

"У них наказ від головнокомандувача. Вони люди підневільні. Що їм ще лишається?", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, це не перший скандал між росіянами та українцями на Олімпіаді. До цього російський коментатор Дмитро Губернієв образив українського журналіста Лі Ріні.

Після цього голова асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливінський пообіцяв звернутися до Міжнародної асоціації спортивної преси, за що отримав новий потік лайок від Губернієва.