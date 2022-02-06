"Зомбирование и агитация": в Госдуме РФ разозлились на украинских спортсменов на Олимпиаде

Российские чиновники отреагировали на реакцию украинской команды по фигурному катанию после выступления фигуристки Камилы Валиевой

В России не стихает волна возмущения по поводу того, что после выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине украинская сборная не стала аплодировать.

Вопреки призывам местных чиновников "не делать лишней рекламы" сборной Украины, все новые государственные и спортивные деятели соседней страны продолжают делать гневные заявления касаемо ситуации.

Одной из таковых стала чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова, передает "Чемпионат".

"А если бы Валиева (российская фигуристка Камила Валиева, — ред.) упала, они бы встали и аплодировали? Самое страшное, что речь идёт о спортсменах, а не о стране. Ребята стали заложниками того, что сейчас демонстрируют от имени страны", — сказала она.

Она выразила мнение, что украинская команда "оказалась заложницей в этой ситуации" и не стала аплодировать российской спортсменке якобы из-за указаний чиновников.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в свою очередь назвал поведение украинских спортсменов "зомбированием".

"Это зомбирование и политическая агитация с запугиванием и шантажом спортсменов", — сказал он.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что "ей жаль" украинскую команду и выразила мнение, что те "сами себя наказали".

"У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся?", — добавила она.

Как сообщалось ранее, это не первый скандал между россиянами и украинцами на Олимпиаде. До этого российский комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил украинского журналиста Ли Рини.

После этого глава ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский пообещал обратиться к Международной ассоциации спортивной прессы, за что получил новый поток ругательств от Губерниева.