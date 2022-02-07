Россияне на Олимпиаде заговорили на украинском языке

Украинский фигурист не сразу понял, с кем общается.

На Олимпийских играх в Пекине больше всего скандалов пока в фигурном катании. Российские журналисты очень хотели пообщаться с украинским фигуристом Иваном Шмуратко. Для этого они начали разговор со спортсменом на украинском языке.

Полная версия интервью доступна на сайте "СЭ".

Перекинувшись парой фраз со спортсменом, представители СМИ признались, что они из России, а Шмуратко обвинил их в непрофессионализме в связи с неправильной передачей его слов в прошлом интервью (еще до старта Олимпиады фигурист пообщался с россиянами на английском языке). В итоге дело дошло и до языкового вопроса.

— А насчет неиспользования русского — это некий запрет или ваше желание?

— Это мое желание. Вы написали — "украинские фигуристы не говорят". Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец.

— Другие украинские фигуристы общаются на русском.

— Просто я так хочу делать. Мне так удобнее, приятнее. Это их желание.

Добавим, что Шмуратко общался с россиянами на украинском языке.

На Олимпиаде-2022 7 февраля проходит 3-й соревновательный день, в рамках которого были определены олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном первенстве. Иван из-за коронавируса не смог принять участие в командных соревнованиях.

Напомним, украинская тренер по фигурному катанию обвинила росСМИ во лжи на Олимпиаде.