Укр

"Я ни**ра не поняла": российская фигуристка выругалась на Олимпиаде (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Анастасия Мишина выругалась на камеру Новость обновлена 08 февраля 2022, 13:12
Анастасия Мишина выругалась на камеру

Спортсменка повела себя неуместно.

Представительница сборной олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Мишина после победы на Олимпийских играх в Пекине в командном первенстве по фигурному катанию выругалась на камеру.

Соответствующее видео доступно на страничке Лентач в Twitter.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

На кадрах видно, как фигуристы сборной ОКР отвечают на вопросы журналистки BBC, в частности Анастасию спросили о ее самочувствии после падения во время проката. На поставленный вопрос россиянка заявила, что она "ни**ра не поняла".

"Я ни**ра не поняла", — сказала Мишина и начала смеяться.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Партнеры по сборной помогли фигуристке с переводом и она таки ответила на поставленный вопрос: "Это были последние пять секунд программы, так что все нормально".

Напомним, сборная ОКР выиграла "золото" в командном турнире фигуристов, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе пар, несмотря на падение.

8 февраля на Олимпиаде-2022 проходит четвертый медальный день. Украинский фигурист Иван Шмуратко отказался отвечать на вопрос про ситуацию в Украине. Ранее российские СМИ с помощью хитрости попытались взять интервью у Ивана.

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