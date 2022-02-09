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У Росії можуть забрати "золото" Олімпіади в Пекіні — ЗМІ

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна ОКР з фігурного катання Новина оновлена 09 лютого 2022, 09:27
Збірна ОКР з фігурного катання

У російського спортсмена виникла проблема із допінг-тестом.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть бути переглянуті через допінг-тест одного з фігуристів збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Про це повідомляє Inside the Games.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

За інформацією джерела, проблема виникла із тестом, який було зроблено ще до початку Ігор-2022 у Китаї. Через виявлену проблему довелося навіть перенести церемонію нагородження фігуристів.

"Терміново виникла ситуація, що потребує юридичної консультації з ISU (Міжнародним союзом ковзанярів)", — пояснили затримку з видачею медалей у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Нагадаємо, збірна ОКР виграла командні змагання з фігурного катання 7 лютого, "срібло" дісталося американцям, а "бронза" японцям. На нагородженні з однією з російських фігуристок стався конфуз. Спортсменка вилаялася на камеру через незнання англійської мови. Раніше в Росії звинуватили українців у неповазі через те, що наша делегація не аплодувала стоячи російській фігуристці після прокату. Скандал навіть дістався до Держдуми РФ.

9 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграли перші комплекти нагород.

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#Олімпіада 2022
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