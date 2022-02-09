У Росії можуть забрати "золото" Олімпіади в Пекіні — ЗМІ
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У російського спортсмена виникла проблема із допінг-тестом.
Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть бути переглянуті через допінг-тест одного з фігуристів збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР).
Про це повідомляє Inside the Games.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
За інформацією джерела, проблема виникла із тестом, який було зроблено ще до початку Ігор-2022 у Китаї. Через виявлену проблему довелося навіть перенести церемонію нагородження фігуристів.
"Терміново виникла ситуація, що потребує юридичної консультації з ISU (Міжнародним союзом ковзанярів)", — пояснили затримку з видачею медалей у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).
Нагадаємо, збірна ОКР виграла командні змагання з фігурного катання 7 лютого, "срібло" дісталося американцям, а "бронза" японцям. На нагородженні з однією з російських фігуристок стався конфуз. Спортсменка вилаялася на камеру через незнання англійської мови. Раніше в Росії звинуватили українців у неповазі через те, що наша делегація не аплодувала стоячи російській фігуристці після прокату. Скандал навіть дістався до Держдуми РФ.
9 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграли перші комплекти нагород.
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