У фігурному катанні хочуть змінити правила: рішення боляче вдарить по Росії

Юних спортсменок бажають відгородити від дорослих стартів.

На тлі допінгового скандалу на Олімпіаді-2022 зі спортсменом зі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) з фігурного катання Рада Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) винесла на конгрес організації 2022 року пропозицію про поетапне підняття вікового цензу в цьому виді спорту.

Про це повідомляє Матч ТВ.

За інформацією джерела, Рада хоче поетапно підвищити вік виходу фігуриста на дорослий рівень з 15 до 17 років із сезону 2024/25. Необхідного для участі у турнірах віку потрібно буде досягти до 1 липня. У Росії багато хто вважає, що це рішення б’є тільки по них.

"Олімпійський чемпіон Олексій Ягудін зазначив, що якби у США, Канаді та Японії були 15-річні чемпіони, то таке рішення навіть не обговорювалося б.

"У всіх нормальних видах спорту спортсмен може спокійно виступати з 15 років. Фігурне катання я вважаю нормальним видом спорту. Упевнений, що якби збірна США, Канади, Японії, наприклад, мала б по 15-річній дівчинці, яка бореться за "золото", то це питання не порушувалося б", — цитує Ягудіна "Чемпіонат".

Чотириразовий чемпіон Росії Максим Ковтун вважає, що Камілі Валієвій нічого робити в юніорах, адже вона на голову сильніша за всіх інших.

"Якщо запровадять віковий ценз, ми не зможемо на це вплинути й доведеться підлаштовуватися. Наші спортсмени все ще будуть найкращими, але на це просто буде потрібен час. Тієї ж Валієвій нічого робити в юніорах. Вона на голову вище всього світу", — сказав Ковтун.

Нагадаємо, 15-річна Каміла Валієва допомогла команді ОКР виграти командний турнір із фігурного катання в Пекіні. До речі, церемонія нагородження досі не пройшла, а 9 лютого з’явилася інформація про проблемний допінг-тест одного з російських фігуристів. Це викликало бурхливу реакцію в РФ.

Зазначимо, 9 лютого на Іграх-2022 було розіграно 6 комплектів нагород.