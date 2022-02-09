В фигурном катании хотят изменить правила: решение больно ударит по России

Юных спортсменок хотят отгородить от взрослых стартов.

На фоне допингового скандала на Олимпиаде-2022 со спортсменом из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в этом виде спорта.

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, Совет хочет поэтапно повысить возраст выхода фигуриста на взрослый уровень с 15-и до 17-и лет с сезона 2024/25. Необходимого для участия на турнирах возраста нужно будет достичь к 1 июля. В России многие считают, что данное решение бьет только по ним.

"Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что будь у США, Канады и Японии 15-летние чемпионы, то такое решение даже бы не обсуждалось.

"Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы", — цитирует Ягудина "Чемпионат".

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что Камиле Валиевой нечего делать в юниорах, ведь она на голову сильнее остальных.

"Если введут возрастной ценз, мы не сможем на это повлиять и придется подстраиваться. Наши спортсмены все еще будут лучшими, но на это просто потребуется время. Той же Валиевой нечего делать в юниорах. Она на голову выше всего мира", — сказал Ковтун.

Напомним, 15-летняя Камила Валиева помогла команде ОКР выиграть командный турнир по фигурному катанию. К слову, церемония награждения до сих пор не прошла, а 9 февраля появилась информация о проблемном допинг-тесте одного из российских фигуристов. В РФ это вызвало бурную реакцию.

Отметим, 9 февраля на Играх-2022 было разыграно 6 комплектов наград.