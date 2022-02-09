Укр

В фигурном катании хотят изменить правила: решение больно ударит по России

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Камила Валиева Новость обновлена 09 февраля 2022, 16:57
Камила Валиева

Юных спортсменок хотят отгородить от взрослых стартов.

На фоне допингового скандала на Олимпиаде-2022 со спортсменом из сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в этом виде спорта.

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, Совет хочет поэтапно повысить возраст выхода фигуриста на взрослый уровень с 15-и до 17-и лет с сезона 2024/25. Необходимого для участия на турнирах возраста нужно будет достичь к 1 июля. В России многие считают, что данное решение бьет только по ним.

"Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что будь у США, Канады и Японии 15-летние чемпионы, то такое решение даже бы не обсуждалось.

"Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы", — цитирует Ягудина "Чемпионат".

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что Камиле Валиевой нечего делать в юниорах, ведь она на голову сильнее остальных.

"Если введут возрастной ценз, мы не сможем на это повлиять и придется подстраиваться. Наши спортсмены все еще будут лучшими, но на это просто потребуется время. Той же Валиевой нечего делать в юниорах. Она на голову выше всего мира", — сказал Ковтун.

Напомним, 15-летняя Камила Валиева помогла команде ОКР выиграть командный турнир по фигурному катанию. К слову, церемония награждения до сих пор не прошла, а 9 февраля появилась информация о проблемном допинг-тесте одного из российских фигуристов. В РФ это вызвало бурную реакцию.

Отметим, 9 февраля на Играх-2022 было разыграно 6 комплектов наград.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
Владимир Зеленский считает реакцию Запада чрезмерной
Политика
Вторжение России: американские СМИ сообщили, чего реально опасается Зеленский
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский считает реакцию Запада чрезмерной
Вторжение России: американские СМИ сообщили, чего реально опасается Зеленский
Дата публикации
Категория
Ари высоком росте зарплат украинцы продолжают утверждать, что живут все хуже и хуже
Зарплаты растут рекордно, но цены все выше: почему украинцы продолжают беднеть
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон пытается доказать важную роль Франции в переговорах с Россией
Зеленского склоняют к уступкам по Донбассу: чем закончатся попытки Запада успокоить Путина
Дата публикации
Категория
Квартиры в Украине могут подешеветь уже к концу года
Валютные "качели" расшатают рынок недвижимости: когда квартиры подешевеют
Дата публикации
Категория
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: результаты 5-го игрового дня