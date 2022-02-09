Стало известно, кого из россиян уличили в допинге на Олимпиаде

Тест, сданный чемпионкой в декабре, показал наличие запрещенных веществ

В России уже несколько дней подряд негодуют из-за переноса вручения золотых медалей в командном турнире по фигурному катанию. 9 февраля оказалось, что позитивная допинг-проба принадлежит 15-летней Камилле Валиевой, выступающей в Пекине за ОКР.

Подробности сообщает издание "Чемпионат".

Разбирательство проходит невзирая на то, что выявленное вещество якобы не влияет на улучшение физических качеств спортсмена.

Вдобавок к этому Валиева защищена правилами, которые диктует Всемирный антидопинговый кодекс. Все потому, что ей еще не исполнилось 16 лет, а значит ее не могут официально обвинить в нарушении правил.

Камилла Валиева

В России на этот скандал отреагировали очень бурно. Первые "истерические" заявления прозвучали от российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который не сдерживал даже нецензурных выражений. Также Валиеву поддержали в Госдуме, заявив, что тест не может принадлежать ей.

По словам бывшей российской спортсменки Катарины Гербольдт, она шокирована подобными обвинениями в адрес Камиллы Валиевой. Фигуристка говорит, что обвинять ребенка в употреблении наркотиков — странно, тем более, что заявления о допинге пока являются неофициальными.

Интересно, что некоторые российские СМИ написали о возможном отстранении Камиллы Валиевой от соревнований, однако спустя несколько часов удалили этот материал. Среди таких — популярная в РФ газета "Спорт-Экспресс".

Страницы с материалом о Валиевой больше не существует

В Пекине пока не решили, как именно разрешится ситуация. Скорее всего, свой вердикт олимпийский комитет сообщит уже в четверг, 10 февраля.

Отметим, что золотые медали, кроме Валиевой, должны были вручить российским спортсменам Марку Кондратюку, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за скандала с допингом в российской команде на Олимпиаде могут поменять правила касаемо фигурного катания. Вероятно, планка разрешенного возраста для участия поднимется к 17 годам.