Укр

Украинский спортсмен на Олимпиаде сделал заявление по поводу войны с Россией

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
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Владислав Гераскевич Новость обновлена 11 февраля 2022, 16:32
Владислав Гераскевич

Спортсмен будет участвовать в финальном заезде.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после выступления на Олимпиаде в Пекине показал в прямом эфире плакат с надписью "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

Его показали в эфире по всему миру, а в Украине его можно было увидеть на канале "UA:Перший".

Это произошло после третьей квалификационной попытки в мужском скелетоне.

Сам Гераскевич добрался до финиша за 3,04.83 и тем самым занял 17-ое место, что позволило ему пройти в финальный заезд.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич

Позже он заявил, что не боится возможных последствий своего перформанса.

Как сообщалось ранее, 11 февраля в китайском Пекине проходит седьмой день соревнований, во время которого будут разыграны семь комплектов наград. Помимо скелетона определятся победители в биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, лыжным гонкам, конькобежном спорте и шорт-треке.

Открытие Олимпиады состоялось 4 февраля, а участие в соревнованиях решили принять более 4 тысяч спортсменов из 95 стран мира. На стадионах и открытых аренах Китая олимпийцы разыграют 109 комплектов медалей.

"Телеграф" следит за тем, как проходит Олимпиада, а с актуальным медальным зачетом можно ознакомиться в материале по этой ссылке.

Теги:
#Украина #Олимпиада 2022 #Владислав Гераскевич
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