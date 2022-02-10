Биатлон и скелетон: онлайн-трансляция 7-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Украинские биатлонистки сразятся за медали.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится седьмой соревновательный день, в рамках которого будут разыграны семь комплектов наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Основные медальные надежды сборной Украины 11 февраля связаны с биатлоном, где 3 наши спортсменки выступят в спринте. Больше всего шансов на награду у Юлии Джимы, которая с двумя промахами забежала в топ-10 в индивидуальной гонке. Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич попытается пробиться в финал. Также 11 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжным гонкам, конькобежном спорте и шорт-треке.

"Телеграф" 11 февраля проведет онлайн-трансляцию женского спринта (биатлон) и хоккейного матча между мужскими командами ОКР (Олимпийский комитет России) и Данией.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 11 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

3:30. Сноуборд, хафпайп, мужчины.

5:00. Горнолыжный спорт, супергигант, женщины.

9:00. Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины.

10:00. Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины.

11:00. Биатлон, спринт, женщины.

14:37. Шорт-трек, 1000 м, женщины.

15:55. Скелетон, мужчины, 4-я попытка.

Выступления украинцев:

05:00. Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт (супер-гигант).

09:00. Руслан Перехода, Алексей Красовский: Лыжные гонки (классическая гонка на 15 км).

11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина: Биатлон (спринт).

13:00. Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация).

13:18. Олег Гандей: шорт-трек (500 метров, третий заезд).

14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третий заезд).

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 февраля сборная Украины лишилась шанса на медаль из-за коронавируса.