Дания - Россия: онлайн-трансляция хоккея на Олимпиаде-2022

Хоккеисты определят лучшего.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в рамках второго тура хоккейного олимпийского турнира состоится поединок между мужскими сборными Олимпийского комитета России (ОКР) и Данией.

"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 6:10 по киевскому времени.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В первой игре на турнире россияне не впечатлили. Сборная Швейцарии навязала более сильному сопернику тяжелую борьбу, и команды не порадовали уровнем хоккея. В итоге сборная ОКР вымучила минимальную победу над швейцарцами, забив курьезный гол после отскока от соперника. Датчане в первом туре минимально одолели чехов со счетом 1:2, поэтому в игре с россиянами по сути будет разыгрываться первое место в квартете А.

Отметим, с предварительного группового этапа ни одна из команд в мужском турнире по хоккею не вылетит. Однако победители группы, а также лучшая команда из занявших второе место пробьются в четвертьфинал напрямую, все остальные коллективы проведут дополнительный раунд плей-офф (условно 1/8 финала).

Напомним, на женском хоккейном турнире со сборной ОКР произошел скандал. Из-за отсутствия результатов тестирования на коронавирус канадки отказывались играть с россиянками. А в матче с Финляндией соперницы россиянок предпочти всю игру провести в медицинских масках.