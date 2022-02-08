"Это тупость": фанат Путина оскорбил соперников России на Олимпиаде

С россиянками не хотят играть без масок.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине в рамках 4-го соревновательного дня состоялся хоккейный матч между сборными Финляндии и Олимпийского комитета России (ОКР). Представительницы Финляндии решили играть в медицинских масках, что смутило почетного президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля.

Фазель высказал свое возмущение этим фактом в комментарии для "СЭ".

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По мнению Рене, играть в масках плохо для здоровья, а решение финнов выступать в медицинских масках — тупое.

"Играть в масках — плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок. Люди не шутят с масками. Почему они должны играть в хоккей в них?" — заявил Фазель.

Добавим, что сборная Финляндии победила команду ОКР со счетом 5:0. Команда Финляндии за счет этой победы заняла 3-е место в квинтете А, ОКР — четвертый. Канадки, американки и швейцарки расположились на первой, второй и пятой позиции соответственно. Все сборные пробились в плей-офф.

Добавим, что швейцарец Фазель, будучи президентом ИИХФ, лестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине. К примеру, в 2021 году перед уходом в отставку Рене рассказывал, как восхищается им.

"Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков, – это настоящее достижение. Я им восхищаюсь", — цитирует Фазеля blick.

Напомним, сборная Канады добилась того, что и россиянки надели маски во время игры. Все дело в том, что у российской стороны возникли проблемы с получением результатов ПЦР-тестов. На групповом турнире команда ОКР также проиграла американкам.