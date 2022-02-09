Хоккей. Россия 0:0 Швейцария: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде в Пекине

Сборные ОКР и Швейцарии стартуют на олимпийском турнире.

В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине матчем между сборными Олимпийского комитета России (ОКР) и Швейцарии стартует турнир среди мужских команд.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию игры, которая началась в 10:40 по киевскому времени.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Шипачев исполнил мощный бросок — шайба пролетела над перекладиной.

Хофману немного не хватило точности после броска с левого края.

Берра отбил удар Григоренко.

Швейцарцы в большинстве почти не тревожили россиян.

ОКР осталась в меньшинстве после удаления Никишина на 2 мин.

Никишин ворвался в зону по правому флангу и нанес удар в ближний — Берра на месте.

Матч начался!

Составы команд:

Сборные Швейцарии и ОКР выступают в квартете B вместе с Данией и Чехией. В плей-офф выйдут все национальные команды, правда, победители квартетов отправятся сразу же в четвертьфинал, а команды, занявшие последние две позиции, сыграют в 1/8 финала.

Отметим, женская сборная ОКР оскандалилась на Играх-2022. Россиянки не предоставили вовремя результаты тестирования на коронавирус и канадки отказались с ними играть. После переговоров было принято решение о том, что обе сборные проведут игру в масках. В следующей игре сборная Финляндии отказалась играть с россиянками без масок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная ОКР была разбита американками на групповой стадии Олимпийского турнира.

9 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 5-й соревновательный день, который ознаменовался грандиозным допинг-скандалом с участием фигуристов сборной ОКР.