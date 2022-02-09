Хокей. Росія 1:0 Швейцарія: онлайн-трансляція матчу на Олімпіаді у Пекіні

Збірні ОКР та Швейцарії стартують на олімпійському турнірі.

У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні матчем між збірними Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Швейцарії стартував турнір серед чоловічих команд.

"Телеграф" веде текстову трансляцію гри, яка розпочалася о 10:40 за київським часом.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Войнов погрожував воротам Швейцарії кидком від синьої лінії — Берра забрав шайбу.

Почався другий період.

Статистика першого періоду:

Перший період завершено.

Гол! За три секунди до кінця першого періоду збірна ОКР відкрила рахунок у грі. Слєпишев об'їхав ворота і накинув — Корві невдало підставив ногу і зрізав шайбу в сітку.

Шипачов виконав потужний кидок — шайба пролетіла над перекладиною.

Хофману трохи забракло точності після кидка з лівого краю.

Берра відбив удар Григоренка.

Швейцарці в більшості майже не турбували росіян.

ОКР залишилася у меншості після видалення Нікишина на 2 хв.

Нікішин увірвався в зону по правому флангу і завдав удару в ближній — Берра на місці.

Матч почався!

Склади команд:

Збірні Швейцарії та ОКР виступають у квартеті B разом із Данією та Чехією. У плей-офф вийдуть усі національні команди, щоправда, переможці квартетів вирушать одразу ж до чвертьфіналу, а команди, які посіли останні дві позиції, зіграють у 1/8 фіналу.

Зазначимо, жіноча збірна ОКР оскандалилася на Іграх-2022. Росіянки не надали вчасно результатів тестування на коронавірус і канадки відмовилися з ними грати. Після переговорів було ухвалено рішення про те, що обидві збірні проведуть гру в масках. У наступній грі збірна Фінляндії відмовилася грати із росіянками без масок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна ОКР була розбита американками на груповій стадії Олімпійського турніру.

9 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 5-й день змагання, який ознаменувався грандіозним допінг-скандалом за участю фігуристів збірної ОКР.