"Це тупість": фанат Путіна образив суперників Росії на Олімпіаді
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З росіянками не хочуть грати без масок.
У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні в рамках 4-го змагального дня відбувся хокейний матч між збірними Фінляндії та Олімпійського комітету Росії (ОКР). Представниці Фінляндії вирішили грати в медичних масках, що збентежило почесного президента Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Рене Фазеля.
Фазель висловив своє обурення цим фактом у коментарі для "СЕ".
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
На думку Рене, грати в масках погано для здоров’я, а рішення фінів виступати у медичних масках – тупе.
"Грати в масках — погано для здоров’я. Для мене це тупість, але кожна команда сама має право вибирати, як їй краще вчинити. Добре, що російська команда грає без масок. Люди не жартують з масками. Чому вони повинні грати в хокей у них?" — заявив Фазель.
Додамо, що збірна Фінляндії перемогла команду ОКР із рахунком 5:0. Команда Фінляндії внаслідок цієї перемоги посіла 3 місце у квінтеті А, ОКР — четвертий. Канадки, американки та швейцарки розташувалися на першій, другій та п’ятій позиції відповідно. Усі збірні пробилися до плей-офф.
Додамо, що швейцарець Фазель, бувши президентом ІІХФ, приємно відгукувався про президента РФ Володимира Путіна.Наприклад, 2021 року перед відходом у відставку Рене розповідав, як захоплюється ним.
"Президент Путін багато чого досяг за короткий час. Управляти такою країною, як Росія, яка знаходиться в одинадцяти часових поясах і використовує приблизно сто мов, — це справжнє досягнення. Я ним захоплююся", — цитує Фазеля blick.
Нагадаємо, збірна Канади добилася того, що й росіянки одягли маски під час гри. Річ у тому, що у російської сторони виникли проблеми з отриманням результатів ПЛР-тестів. На груповому турнірі команда ОКР також програла американкам.
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