Данія — Росія: онлайн-трансляція хокею на Олімпіаді-2022

Хокеїсти визначать найкращого.

У п’ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні в рамках другого туру хокейного олімпійського турніру відбудеться поєдинок між чоловічими збірними Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Данією.

"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 6:10 за київським часом.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У першій грі на турнірі росіяни не вразили. Збірна Швейцарії нав’язала сильнішому супернику важку боротьбу, і команди не порадували рівнем хокею. У підсумку збірна ОКР вимучила мінімальну перемогу над швейцарцями, забивши курйозний гол після відскоку від суперника. Данці в першому турі мінімально здолали чехів з рахунком 1:2, тому у грі з росіянами по суті розігруватиметься перше місце у квартеті А.

Зазначимо, із попереднього групового етапу жодна з команд у чоловічому турнірі з хокею не вилетить. Проте переможці групи, а також найкраща команда, що посяде друге місце, проб’ються до чвертьфіналу безпосередньо, решта колективів проведуть додатковий раунд плей-офф (умовно 1/8 фіналу).

Нагадаємо, на жіночому хокейному турнірі зі збірною ОКР стався скандал. Через відсутність результатів тестування на коронавірус канадки відмовлялися грати з росіянками. А в матчі з Фінляндією суперниці росіянок виріши всю гру провести в медичних масках.