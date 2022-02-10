Укр

Биатлон на Олимпиаде в Пекине: прямая трансляция женского спринта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Биатлон на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 10 февраля 2022, 17:22
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Три украинки попытаются навязать борьбу за медали.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине женской спринтерской гонкой возобновятся соревнования по биатлону.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию женского спринта.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на suspilne.

Женский спринт начнется в 11:00 по киевскому времени. Украинка Ирина Петренко будет стартовать 15-й, Юлия Джима — 57-й, а Анастасия Меркушина, которую в срочном порядке вызвали в Пекин после положительных тестов на коронавирус у Елены Билосюк и Дарьи Блашко и проблем со здоровьем у Вали Семеренко, начнет гонку 70-й.

Напомним, ранее на Играх состоялись две биатлонные дисциплины. Украинцы провалили смешанную эстафету. В женской "индивидуалке" блеснула Джима, а в мужской — украинцы были далеко от пьедестала. После второй гонки Валя Семеренко приняла решение покинуть Олимпиаду. Украинка не сумела добраться до финиша из-за проблем со здоровьем.

С расписанием биатлона на Играх-2022 можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России жестко раскритиковали биатлонистку сборной ОКР из-за жалоб на еду.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
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