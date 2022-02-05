Укр

"Надо ей язык отрезать": российской биатлонистке заткнули рот свои же после жалоб на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Валерия Васнецова Новость обновлена 05 февраля 2022, 10:16
Валерия Васнецова

Спортсменке не понравилось питание.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на питание на Олимпийских играх в Пекине и нарвалась на критику своего известного соотечественника Александра Тихонова.

Тихонов высказался о биатлонистке в интервью для sport24.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов был шокирован поведением соотечественницы, которая посмела пожаловаться на условия в Китае. Легенда советского биатлона считает, что своими высказываниями Валерия подрывает атмосферу в команде, и ей следовало молчать, как это в свое время делал сам Александр.

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете!" — заявил Тихонов.

Отметим Валерия опубликовала свою жалобу в Instagram.

Валерия Васнецова пожаловась на еду в Пекине
Валерия Васнецова пожаловась на еду в Пекине

Позже в Союзе биатлонистов России сообщили, что рацион спортсменки был исправлен. Примечательно, что Васнецова пропустит ближайшие старты на Олимпиаде-2022 из-за положительного теста на коронавирус.

Валерии Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине
Валерии Васнецовой изменили питание на Олимпиаде в Пекине

Напомним, на Олимпиаде в Пекине 5 февраля проходит первый соревновательный день.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине торжественно открылись зимние Игры. В нулевой день Олимпиады в результате перепалки россиянина и украинца произошел первый громкий скандал. В РФ также усмотрели неуважение со стороны украинской делегации.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
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