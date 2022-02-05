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"Треба їй язика відрізати": російській біатлоністці заткнули рота свої ж після скарг на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валерія Васнєцова Новина оновлена 05 лютого 2022, 10:16
Валерія Васнєцова

Спортсменці не сподобалося харчування.

Російська біатлоністка Валерія Васнєцова поскаржилася на харчування на Олімпійських іграх у Пекіні та нарвалася на критику свого відомого співвітчизника Олександра Тихонова.

Тихонов висловився про біатлоністку в інтерв’ю для sport24.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Тихонов був шокований поведінкою співвітчизниці, яка наважилася поскаржитися на умови в Китаї. Легенда радянського біатлону вважає, що своїми висловлюваннями Валерія підриває атмосферу в команді, і вона мала мовчати, як це свого часу робив сам Олександр.

"Я б Васнєцовій язика відрізав за такі скарги. Ми у 80-му році жили в Америці як у в’язниці, і ніхто не скаржився! А вона сидить і своїми соплями піднімає хвилювання у колективі. Треба розбиратися всередині команди, а не нити в інтернеті!" " — Заявив Тихонов.

Зазначимо, Валерія опублікувала свою скаргу в Instagram.

Валерія Васнєцова поскаржилася на їжу у Пекіні
Валерія Васнєцова поскаржилася на їжу у Пекіні

Пізніше у Союзі біатлоністів Росії повідомили, що раціон спортсменки був виправлений. Цікаво, що Васнєцова пропустить найближчі старти на Олімпіаді-2022 через позитивний тест на коронавірус.

Валерії Васнєцовій змінили харчування на Олімпіаді у Пекіні
Валерії Васнєцовій змінили харчування на Олімпіаді у Пекіні

Нагадаємо, на Олімпіаді в Пекіні 5 лютого проходить перший день змагання.

У п’ятницю, 4 лютого, у Пекіні урочисто відкрилися зимові Ігри. У нульовий день Олімпіади внаслідок перепалки росіянина та українця стався перший гучний скандал. У РФ також побачили неповагу з боку української делегації.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022
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