Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: пряма трансляція жіночого спринту

Три українки намагатимуться нав’язати боротьбу за медалі.

У п’ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні жіночими спринтерськими перегонами відновляться змагання з біатлону.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію жіночого спринту.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Пряма відеотрансляція змагань доступна на suspilne.

Жіночий спринт розпочнеться об 11:00 за київським часом. Українка Ірина Петренко стартуватиме 15-ю, Юлія Джима — 57-ю, а Анастасія Меркушина, яку в терміновому порядку викликали до Пекіна після позитивних тестів на коронавірус в Олени Білосюк та Дар`ї Блашко та проблем зі здоров’ям у Валі Семеренко, розпочне гонку 70-ю.

Нагадаємо, раніше на Іграх відбулися дві біатлонні дисципліни. Українці провалили змішану естафету. У жіночій "індивідуалці" блиснула Джима, а в чоловічій — українці були далеко від п’єдесталу. Після другої гонки Валя Семеренко вирішила залишити Олімпіаду. Українка не зуміла дістатися фінішу через проблеми зі здоров’ям.

З розкладом біатлону на Іграх-2022 можна ознайомитись за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії жорстко розкритикували біатлоністку збірної ОКР через скарги на їжу.