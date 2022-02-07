Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: пряма трансляція жіночої індивідуальної гонки

Українські дівчата борються за медалі.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх Пекіні в рамках третього змагального дня відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію "індивідуалки".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Чекаємо на фініш інших спортсменок.

Ірина Петренко фінішувала на 7 проміжному місці! Феноменальний результат для 29-річної спортсменки. Джима випередила Петренко (проміжне 8 місце). Валя Семеренко так і не дісталася до 3-го вогневого рубежу, українка зійшла з дистанції.

Четвертий вогневий рубіж. Ірина Петренко влучає. 20 із 20! Джима маже раз і випадає із боротьби за медалі.

Проміжні результати гонки після 4-ї стрільби

Третій вогневий рубіж. Петренко стріляє бездоганно! Джима вибиває 5 із 5.

Друга стрільба: Петренко без промахів! Українка програє лідеру 52 секунди. Джима на першій "стійці" хибить 1 раз. Семеренко допустила 1 промах.

Проміжні результати гонки після 2-ї стрільби

Петренко стріляє чисто на 1 рубежі. Джима також стріляє влучно! Валя Семеренко обійшлася без промахів.

Першу стрільбу пройшли 19 спортсменок.

Проміжні результати гонки

Нагадаємо, спортсменки мають подолати 15 км із 4 вогневими рубежами, кожен промах додає хвилину до часу біатлоністки.

Петренко стартує 21-ю, Джима – 32-ю, а Семеренко – 62-ю.

Перегони розпочалися!

Норвежка Марте Олсбю-Ройселан стартує першою.

Подивитися пряму відеотрансляцію гонки можна на діджитал-платформі suspilne.media.

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться об 11:00 за київським часом. Збірна України через коронавірус лишилася однієї біатлоністки напередодні старту, а представлятимуть нашу країну три спортсменки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

Нагадаємо, біатлонні перегони проходитимуть на Олімпіаді-2022 до 19 лютого. З повним календарем змагань можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші перегони на Олімпійських іграх у Пекіні обернулися для українських біатлоністів справжнім кошмаром. Валя Семеренко провалила перший етап змішаної естафети, що не дозволило нашій команді посісти високе місце.

7 лютого на Іграх-2022 відбувається 3-й медальний день, у рамках якого планують розіграти 9 комплектів медалей. "Телеграф" веде трансляцію 3-го ігрового дня. До речі, норвежці лідирували у загальному заліку за підсумками другого змагального дня.