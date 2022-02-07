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Биатлон на Олимпиаде в Пекине: прямая трансляция женской индивидуальной гонки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Биатлон на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 07 февраля 2022, 11:34
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Украинские девушки борются за медали.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх Пекине в рамках третьего соревновательного дня состоится женская индивидуальная гонка.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию "индивидуалки".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Вторая стрельба: Петренко без промахов! Украинка проигрывает лидеру 52 секунды. Джима на первой "стойке" мажет 1 раз.

Петренко стреляет чисто на 1 рубеже, Джима также точна!

Первую стрельбу прошли 19 спортсменок.

Промежуточные результаты гонки
Промежуточные результаты гонки

Напомним, спортсменки должны преодолеть 15 км с 4 огневыми рубежами, каждый промах добавляет минуту к времени биатлонистки.

Петренко стартует 21-й, Джима — 32-й, а Семеренко — 62-й.

Гонка началась!

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн стартует первой.

Посмотреть прямую видеотрансляцию гонки можно на диджитал-платформе suspilne.media.

Женская индивидуальная гонка начнется в 11:00 по киевскому времени. Сборная Украины из-за коронавируса понесла потерю накануне старта, а представлять нашу страну будут три спортсменки: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Напомним, биатлонные гонки будут проходить на Олимпиаде-2022 до 19 февраля. С полным календарем соревнований можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая гонка на Олимпийских играх в Пекине обернулась для украинских биатлонистов настоящим кошмаром. Валя Семеренко провалила первый этап смешанной эстафеты, что не позволило нашей команде занять высокое место.

7 февраля на Играх-2022 проходит 3-й медальный день, в рамках которого планируют разыграть 9 комплектов медалей. "Телеграф" ведет трансляцию 3-го игрового дня. К слову, норвежцы лидировали в общем зачете по итогам второго соревновательного дня.

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#Биатлон #Олимпиада 2022
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