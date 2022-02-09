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"Всі так і хотіли": Валя Семеренко емоційно розповіла про "збій" в організмі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валя Семеренко Новина оновлена 09 лютого 2022, 15:37
Валя Семеренко

Спортсменка вирішила полетіти додому.

Українська біатлоністка Валя Семеренко після невдалої змішаної естафети на Олімпійських іграх у Пекіні взагалі не фінішувала під час індивідуальних жіночих перегонів. Після цього українка вирішила повернутися додому прямо під час Ігор.

У коментарі для сторінки Федерації біатлону України у Facebook Семеренко пояснила своє рішення.

Валя зазначила, що любить біатлон усією душею і досі їй подобається тренуватись щодня. Біатлоністка зізналася, що у Пекіні її організм дав збій, тому вона вирішила дати дорогу молодим та залишити Олімпіаду після кількох змагальних днів.

"Я робила і роблю все можливе і неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене покинути Олімпійські ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж таки так цього хотіли!", — Написав Валя.

Валя Семеренко пояснила своє рішення покинути Ігри-2022
Валя Семеренко пояснила своє рішення покинути Ігри-2022

9 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 5-й день змагання. Біатлон взяв паузу на Іграх, з розкладом перегонів можна ознайомитись у нас на сайті.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022
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