Укр

"Все так и хотели": Валя Семеренко эмоционально рассказала о "сбое" в организме

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Валя Семеренко Новость обновлена 09 февраля 2022, 15:37
Валя Семеренко

Спортсменка решила улететь домой.

Украинская биатлонистка Валя Семеренко после неудачной смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине и вовсе не финишировала во время индивидуальной женской гонки. После этого украинка приняла решение вернуться домой прямо посреди Игр.

В комментарии для странички Федерации биатлона Украины в Facebook Семеренко объяснила свое решение.

Валя отметила, что любит биатлон всей душой и до сих пор ей нравится тренироваться каждый день. Биатлонистка призналась, что в Пекине ее организм дал сбой, поэтому она решила дать дорогу молодым и покинуть Олимпиаду после нескольких соревновательных дней.

"Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели!", — написал Валя.

Валя Семеренко объяснила свое решение покинуть Игры-2022
Валя Семеренко объяснила свое решение покинуть Игры-2022

9 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 5-й соревновательный день. Биатлон взял паузу на Играх, с расписанием гонок можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
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