Біатлон та скелетон: онлайн-трансляція 7-го ігрового дня на Олімпіаді-2022

Українські біатлоністки боротимуться за медалі.

У п’ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться сьомий день змагань, в рамках якого буде розіграно сім комплектів нагород.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Основні медальні надії збірної України 11 лютого пов’язані з біатлоном, де 3 наші спортсменки виступлять у спринті. Найбільше шансів на нагороду у Юлії Джими, яка з двома промахами забігла до топ-10 в індивідуальній гонці. Крім того, український скелетоніст Владислав Гераскевич намагатиметься пробитися у фінал. Також 11 лютого визначаться олімпійські чемпіони у сноуборді, гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті та шорт-треку.

"Телеграф" 11 лютого проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту (біатлон) та хокейного матчу між чоловічими командами ОКР (Олімпійський комітет Росії) та Данією.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

3:30. Сноуборд, хафпайп, чоловіків.

5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, жінка.

9:00. Лижні перегони, перегони на 15 км, класичний стиль, чоловіки.

10.00. Ковзанярський спорт, 10 000 м, чоловіки.

11.00. Біатлон, спринт, жінки.

14:37. Шорт-трек, 1000м, жінки.

15:55. Скелетон, чоловіки, 4-а спроба.

Виступи українців:

05:00. Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт (супергігант).

09:00. Руслан Перехода, Олексій Красовський: Лижні перегони (класичні перегони на 15 км).

11.00. Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина: Біатлон (спринт).

13.00. Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація).

13:18. Олег Гандей: шорт-трек (500 м, третій заїзд).

14:20. Владислав Гераскевич: скелетон (третій заїзд)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 лютого збірна України втратила шанс на медаль через коронавірус.