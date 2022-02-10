Недопуск України до медальних стартів та перший допінг: підсумки 6-го дня на Олімпіаді

Українські саночники завершили виступи на Іграх.

У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся шостий медальний день, у рамках якого спортсмени змагалися за 8 комплектів нагород.

"Телеграф" підбиває підсумки ігрового дня на Олімпіаді-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Олімпійськими чемпіонами 10 лютого стали американська сноубордистка Хлоя Кім у хафпайпі, американський фігурист Нейтан Чен в індивідуальній першості, австрійський гірськолижник Йоханнес Штрольц у суперкомбінації, норвежка Терезе Йохауг у лижній гонці класичним стилем на 10 км, австрієць Алессандро Хеммерл у чоловічому сноуборд-кроссі, збірна США у змаганнях з фрістайлу у лижній акробатиці у міксті, нідерландська ковзанярка Ірене Схаутен на дистанції 5000 метрів та збірна Німеччини з санного спорту в естафеті. Зазначимо, саночники завершили свої виступи на Іграх, а всі три "золота" в цьому виді спорту завоювали німці.

Таким чином, Німеччина зберегла одноосібне лідерство у медальному заліку.

Додамо, що збірна України могла претендувати на медалі у лижній акробатиці, проте вранці стало відомо про недопуск команди на змагання. Як повідомляє НОК України у Facebook, одразу у трьох членів національної збірної з фрістайлу було виявлено коронавірус. До речі, фрістайліст Олександр Абраменко, який на минулій Олімпіаді приніс Україні "золото", не зазначається як хворий.

Окрім того, на Олімпіаді в Пекіні офіційно виявили допінг. Іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі склав позитивний допінг-тест. А ось росіянку Камілу Валієву не стали усувати від змагань, попри дивний допінг-тест.

Виступи українців 10 лютого:

Фігурист Іван Шмуратко посів останнє, 24 місце, за підсумками довільної програми.

Скелетоніст Владислав Гераскевич за підсумками другого раунду посів 16 місце.

Суперкомбінація: Іван Ковбаснюк показав 14 результат.

Лижниці Марина Анцибор, Вікторія Олех та Валентина Камінська зайняли 58-те, 76-те та 79-те місця відповідно в гонці на 10 км класичним стилем.

Збірна України з санного спорту посіла 11 місце в естафеті.

Нагадаємо, Шмуратко не захотів спілкуватися з пресою про росіян після довільної програми.