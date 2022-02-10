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Український фігурист на Олімпіаді в Пекіні хоче спілкуватися про спорт, а не про росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Іван Шмуратко Новина оновлена 10 лютого 2022, 08:37
Іван Шмуратко

Спортсмен зайняв останнє місце.

Український фігурист Іван Шмуратко, який днями змусив росіян перейти на українську мову, виступив із довільною програмою на Олімпійських іграх у Пекіні. Після прокату українця запитали щодо його ставлення до російських спортсменів.

Коментар Шмуратко доступний на сайті "Чемпіонат".

Іван розповів, що хоче спілкуватися з пресою лише про спорт, при цьому він зазначив, що не має жодних стосунків із російськими колегами.

"У мене немає жодних стосунків із російськими атлетами. Ми просто ходимо на одну ковзанку, щоб виступати та тренуватися. Спілкування з пресою частина моєї роботи, але я хочу обговорювати питання про спорт, а не про конфлікти. Хочу ізолюватися від усього цього", — заявив Шмуратко.

Іван набрав у довільній програмі 127,65 бала, а у сумі – 205,76 бала. Цей результат виявився останнім, 24-м, серед усіх учасників фіналу. Перемогу у змаганнях фігуристів здобув американець Нейтан Чен.

Додамо, що після короткої програми, яка пройшла кілька днів тому, в Івана запитали про його переживання через агресію Росії. Шмуратко тоді зазначив, що не бажає відповідати на подібні запитання журналістів.

10 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 6-й день змагань. Вже є перші чемпіони.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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