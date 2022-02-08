Український олімпієць відмовився говорити про війну з Росією

Фігурист хоче обговорювати лише свій вид спорту.

На Олімпійських іграх у Пекіні український фігурист Іван Шмуратко, який цими днями змусив російську пресу перейти на українську мову, відмовився коментувати американській журналістці ситуацію в Україні.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Американська кореспондентка Sports Illustrated запитала про переживання спортсмена через ситуацію в Україні (загроза повномасштабного вторгнення РФ, — прим. ред.). 20-річний українець заявив, що не збирається відповідати на такі питання, а говоритиме лише про фігурне катання.

"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати", — заявив Шмуратко.

Додамо, що 8 лютого Іван дебютував на Олімпійських іграх, виконавши коротку програму. Шмуратко набрав 78.11 бала та кваліфікувався у фінал.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у фігурному катанні. У Росії звинуватили українців у неповазі через те, що українці не аплодували стоячи спортсменці з Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Зазначимо, 8 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні проходить 4-й змагальний день. Цікаво, що Китай узяв лідерство в медальному заліку Олімпіади-2022.