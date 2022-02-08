Украинский олимпиец отказался говорить о войне с Россией

Фигурист хочет обсуждать только свой вид спорта.

На Олимпийских играх в Пекине украинский фигурист Иван Шмуратко, который на днях заставил российскую прессу перейти на украинский язык, отказался комментировать американской журналистке ситуацию в Украине.

Об этом сообщает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Американская корреспондентка Sports Illustrated спросила о переживаниях спортсмена из-за ситуации в Украине (угроза полномасштабного вторжения РФ, — прим. ред.). 20-летний украинец заявил, что не собирается отвечать на подобные вопросы, а будет говорить только о фигурном катании.

"Извините, либо вопросы о фигурном катании, либо я пошел отдыхать", – заявил Шмуратко.

Добавим, что 8 февраля Иван дебютировал на Олимпийских играх, исполнив короткую программу. Шмуратко набрал 78.11 балла и квалифицировался в финал.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в фигурном катании. В России обвинили украинцев в неуважении из-за того, что украинцы не хлопали стоя спортсменке из Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, 8 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходит 4-й соревновательный день. Примечательно, что Китай взял лидерство в медальном зачете Олимпиады-2022.