Укр

Украинский фигурист на Олимпиаде в Пекине хочет общаться о спорте, а не о россиянах

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Иван Шмуратко Новость обновлена 10 февраля 2022, 08:37
Иван Шмуратко

Спортсмен занял последнее место.

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который на днях заставил россиян перейти на украинский язык, выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. После проката украинца спросили про его отношение к российским спортсменам.

Комментарий Шмуратко приводит "Чемпионат".

Иван рассказал, что хочет общаться с прессой только о спорте, при этом он отметил, что у него нет никаких отношений с российскими коллегами.

"У меня нет никаких отношений с российскими атлетами. Мы просто ходим на один каток, чтобы выступать и тренироваться. Общение с прессой часть моей работы, но я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты. Хочу изолироваться от всего этого", — заявил Шмуратко.

Иван набрал в произвольной программе 127,65 балла, а в сумме — 205,76 балла. Этот результат оказался последним, 24-м, среди всех участников финала. Победу в соревнованиях фигуристов одержал американец Нэйтан Чен.

Добавим, что после короткой программы, которая прошла пару дней назад, у Ивана спросили про его переживания из-за агрессии России. Шмуратко тогда отметил, что не желает отвечать на подобные вопросы журналистов.

10 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 6-й соревновательный день. Уже есть первые чемпионы.

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