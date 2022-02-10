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Російській спортсменці прощають допінг, а росіянам збережуть "золото" Олімпіади — ЗМІ

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Каміла Валієва Новина оновлена 10 лютого 2022, 11:52
Каміла Валієва

Збірна Олімпійського комітету Росії з фігурного катання, схоже, збереже золоту медаль Пекіна.

З російської фігуристки Каміли Валієвої, яка підозрюється у вживанні забороненої речовини, знято відсторонення, а збірна ОКР збереже за собою перше місце на командному турнірі фігуристів на Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє "Чемпіонат", посилаючись на два джерела, знайомих із ситуацією.

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"Команді юристів вдалося домогтися зняття рішення про усунення Валієвої", — розповіли виданню.

Зазначимо, у цій справі все ще не поставлено крапку, адже можлива апеляція до Спортивного арбітражного суду (CAS). До слова, Валієвій не пред’явлено жодних звинувачень, а офіційні особи поки що не дають жодних коментарів. Це означає, що поки що її статус не змінено. Додамо, що 10 лютого Каміла була на тренуванні фігуристок.

Нагадаємо, збірна ОКР виграла командні змагання з фігурного катання, а 15-річна Валієва двічі виступала за свою команду у короткій та довільній програмах. Пізніше стало відомо, що допінг-тест Валієвої показав наявність забороненої субстанції в мікродозі. У РФ бурхливо сприйняли інформацію про допінг росіянки.

10 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 6-й медальний день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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