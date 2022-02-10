Укр

Российской спортсменке прощают допинг, а россиянам сохранят “золото” Олимпиады - СМИ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Камила Валиева Новость обновлена 10 февраля 2022, 11:52
Камила Валиева

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию, похоже, сохранит золотую медаль Пекина.

С российской фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в употреблении запрещенного вещества, снято отстранение, а сборная ОКР сохранит за собой первое место на командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Об этом сообщает "Чемпионат", ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой", — рассказали изданию.

Отметим, в этом деле все еще не поставлена точка, ведь возможна апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). К слову, Валиевой не предъявлено никаких обвинений, а официальные лица пока не дают никаких комментариев. Это означает, что пока ее статус не изменен. Добавим, что 10 февраля Камила была на тренировке фигуристок.

Напомним, сборная ОКР выиграла командные соревнования по фигурному катанию, а 15-летняя Валиева дважды выступала за свою сборную в короткой и произвольной программах. Позднее стало известно, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. В РФ бурно восприняли информацию о допинге россиянки.

10 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 6-й медальный день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
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