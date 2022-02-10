Недопуск Украины к медальным стартам и первый допинг: итоги 6-го дня на Олимпиаде
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Украинские саночники завершили выступления на Играх.
В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся шестой медальный день, в рамках которого спортсмены соревновались за 8 комплектов наград.
"Телеграф" подводит итоги игрового дня на Олимпиаде-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Олимпийскими чемпионами 10 февраля стали американская сноубордистка Хлоя Ким в хафпайпе, американский фигурист Нэйтан Чен в индивидуальном первенстве, австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц в суперкомбинации, норвежка Терезе Йохауг в лыжной гонке классическим стилем на 10 км, австриец Алессандро Хеммерл в мужском сноуборд-кроссе, сборная США в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике в миксте, нидерландская конькобежка Ирене Схаутен на дистанции 5000 метров и сборная Германии по санному спорту в эстафете. Отметим, саночники больше не выступят на Играх, а все три "золота" в этом виде спорта завоевали немцы.
Таким образом, Германия сохранила единоличное лидерство в медальном зачете.
Добавим, что сборная Украины могла претендовать на медали в лыжной акробатике, однако утром стало известно о недопуске команды на соревнования. Как сообщает НОК Украины в Facebook, сразу у трех членов национальной сборной по фристайлу был обнаружен коронавирус. К слову, фристайлист Александр Абраменко, который на прошлой Олимпиаде принес Украине "золото", не числится среди заболевших.
Кроме того, на Олимпиаде в Пекине официально обнаружили допинг. Иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки сдал положительный допинг-тест. А вот россиянку Камилу Валиеву не стали отстранять от соревнований, несмотря на странный допинг-тест.
Выступления украинцев 10 февраля:
- Фигурист Иван Шмуратко занял последнее, 24-е место по итогам произвольной программы.
- Скелетонист Владислав Гераскевич по итогам второго раунда занял 16-е место.
- Суперкомбинация: Иван Ковбаснюк показал 14-й результат.
- Лыжницы Марина Анцибор, Виктория Олех и Валентина Каминская заняли 58-е, 76-е и 79-е места соответственно в гонке на 10 км классическим стилем.
- Сборная Украины по санному спорту заняла 11-е место в эстафете.
Напомним, Шмуратко не захотел общаться с прессой о россиянах после произвольной программы.
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