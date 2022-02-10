Укр

На Олимпиаде впервые официально обнаружили допинг

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Хусейн Савех-Шемшаки Новость обновлена 10 февраля 2022, 13:04
Хусейн Савех-Шемшаки

Спортсмена отстранили.

На фоне скандала с Россией на Олимпийских играх в Пекине иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA)

По информации источника, спортсмен попался на применении анаболического стероида орал-туринабола. Положительный тест показал наличие запрещенного вещества во внесоревновательной пробе 7 февраля. Горнолыжника отстранили от Игр. Примечательно, что Савех-Шемшаки был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, 9 февраля на Олимпиаде-2022 произошел грандиозный скандал. Стало известно о странном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. По информации СМИ, россиянка продолжит свои выступления на Играх, а вот россияне достаточно бурно отреагировали на новость о допинге 15-летней спортсменки.

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит шестой медальный день. Стало известно, что медальные перспективны Украины в лыжной акробатике улетучились.

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#Олимпиада 2022
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