На Олімпіаді вперше офіційно виявили допінг

Спортсмена відсторонили від змагань.

На тлі скандалу з Росією на Олімпійських іграх у Пекіні іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі сдав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

За інформацією джерела, спортсмен попався на застосуванні анаболічного стероїду орал-туринаболу. Позитивний тест показав наявність забороненої речовини у позазмагальній пробі 7 лютого. Гірськолижника усунули від Ігор. Цікаво, що Савех-Шемшакі був прапороносцем збірної Ірану на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Нагадаємо, 9 лютого на Олімпіаді-2022 стався грандіозний скандал. Стало відомо про дивний допінг-тест російської фігуристки Каміли Валієвої. За інформацією ЗМІ, росіянка продовжить свої виступи на Іграх, а ось росіяни досить бурхливо відреагували на новину про допінг 15-річної спортсменки.

10 лютого на Олімпіаді-2022 у Пекіні проходить шостий медальний день. Стало відомо, що медальні перспективні України в лижній акробатиці зникли.