Украинская волейболистка, ставшая суперзвездой в TikTok, выступила против войны (фото)

Спортсменка не осталась в стороне.

Волейболистка сборной Украины и "Прометея" Юлия Герасимова призвала за мир в Украине.

Об этом центральная блокирующая поделилась на своей страничке в Instagram.

Спортсменка опубликовала у себя в сторис флаг Украины с надписью: "Нет войне в Украине". Именно с таким призывом украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился к миру на Олимпиаде в Пекине.

Юлия Герасимова призвала за мир в Украине

Герасимова недавно прославилась на весь мир, неожиданно став суперзвездой в TikTok. Во время матча волейбольной Лиги чемпионов против польского "Девелопреса" (0:3) Юлия "зажгла" на камеру и в итоге покорила сердца миллионов. Пользователь rocket_sport опубликовал видео с украинкой, наложив на ее движения музыку к фильму "Валериан и город тысячи планет". Ролик всего за несколько недель набрал десятки миллионов просмотров (на данный момент видео с украинкой собрало 29,6 млн просмотров).

К слову, на Юлию в Instagram подписано более 200 тысяч человек. Спортсменка в своем блоге публикует свои рабочи будни и не только.

Юлия Герасимова в сборной Украины

Юлия Герасимова на отдыхе

Юлия Герасимова в бассейне

Юлия Герасимова в теплых краях

Ранее за целостность Украины выступил футболист Александр Зинченко.