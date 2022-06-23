Головна красуня українського волейболу виходить заміж

В українському волейболі створюється ще одна сім’я

Волейболістка луцької команди "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олена Рудик виходить заміж за волейболіста "Прометея" Віталія Щиткова.

Про це пара повідомила на своїх сторінках у соцмережах. Рудик у сторіс в Instagram опублікувала знімок із заручним кільцем, а Віталій репостнув фото своєї коханої.

Фото Олена підписала лаконічно: "Я сказала Так".

Олена Рудик виходить заміж

Таким чином, в українському волейболі з’явиться ще одна родина. До речі, і Рудик, і Щитков є гравцями національної збірної України.

Чоловіча збірна України з волейболу не зуміла вийти у фінал Золотої Євроліги, програвши у півфіналі турніру команді Чехії (2:3).

Жіноча збірна України з волейболу не вийшла з групи у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги-2022.

Раніше повідомлялося, що українські волейболісти зіграють на чемпіонаті світу замість команди росії, яка була відсторонена з турніру через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, у російському волейболі прогримів скандал. У фіналі чемпіонату росії тренер калінінградського "Локомотива" Андрій Воронков назвав кубинку Аіламу Монталво з "Уралочки" "мавпою". Потім він відмовився просити вибачення у спортсменки.