Главная красотка украинского волейбола выходит замуж
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В украинском волейболе образуется еще одна семья
Волейболистка луцкой команды "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елена Рудык выходит замуж за волейболиста "Прометея" Виталия Щиткова.
Об этом пара сообщила на своих страницах в соцсетях. Рудык в сторис в Instagram опубликовала снимок с помолвочным кольцом, а Виталий репостнул фото своей любимой.
Фото Елена подписала лаконично: "Я сказала Да".
Таким образом, в украинском волейболе появится еще одна семья. К слову и Рудык, и Щитков являются игроками национальной сборной Украины.
Мужская сборная Украины по волейболу не сумела выйти в финал Золотой Евролиги, проиграв в полуфинале турнира команде Чехии (2:3).
Женская сборная Украины по волейболу не вышла из группы в "Финал четырех" Золотой Евролиги-2022.
Ранее сообщалось, что украинские волейболисты сыграют на чемпионате мира вместо команды россии, которая была отстранена из турнира из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.
Напомним, в российском волейболе прогремел скандал. В финале чемпионата рф тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков назвал кубинку Аиламу Монталво из "Уралочки" "обезьяной". Затем он отказался извиняться перед спортсменкой.