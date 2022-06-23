Главная красотка украинского волейбола выходит замуж

В украинском волейболе образуется еще одна семья

Волейболистка луцкой команды "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елена Рудык выходит замуж за волейболиста "Прометея" Виталия Щиткова.

Об этом пара сообщила на своих страницах в соцсетях. Рудык в сторис в Instagram опубликовала снимок с помолвочным кольцом, а Виталий репостнул фото своей любимой.

Фото Елена подписала лаконично: "Я сказала Да".

Елена Рудык выходит замуж

Таким образом, в украинском волейболе появится еще одна семья. К слову и Рудык, и Щитков являются игроками национальной сборной Украины.

Мужская сборная Украины по волейболу не сумела выйти в финал Золотой Евролиги, проиграв в полуфинале турнира команде Чехии (2:3).

Женская сборная Украины по волейболу не вышла из группы в "Финал четырех" Золотой Евролиги-2022.

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Ранее сообщалось, что украинские волейболисты сыграют на чемпионате мира вместо команды россии, которая была отстранена из турнира из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, в российском волейболе прогремел скандал. В финале чемпионата рф тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков назвал кубинку Аиламу Монталво из "Уралочки" "обезьяной". Затем он отказался извиняться перед спортсменкой.