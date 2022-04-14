Украина займет место россии на чемпионате мира: подробности

россия должна была стать хозяйкой турнира.

В четверг, 14 апреля, на 50-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что сборная Украины займет место россии на чемпионате мира-2022 среди мужчин.

Об этом сообщает Федерация волейбола Украины на своем официальном сайте.

Сообщается, что Международная федерация волейбола FIVB считает невозможным проведение чемпионата мира-2022 на территории россии. Поэтому турнир, по предварительным данным, пройдет в Польше и Словении. Кроме того, в FIVB заявили, что место россии получит команда Украины. Таким образом, наша сборная будет играть в группе А вместе с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико. Ранее планировалось, что ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

"Президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо россии. В письме сказано, что процедура жеребьевки проведена не будет и Украина займет место россии в группе А под первым сеяным номером", — сообщили в пресс-службе ФВУ.

Напомним, некоторые украинские волейболисты спокойной продолжают выступать в чемпионате россии, пока в Украине идет война.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий пел гимн Украины во время благотворительного матча "Шахтера".