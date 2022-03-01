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Украинские волейболисты спокойно празднуют победы в России, пока на родине идет война

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинцы продолжают играть в чемпионате РФ Новость обновлена 01 марта 2022, 16:24
Украинцы продолжают играть в чемпионате РФ

Некоторые украинские спортсмены все еще выступают в РФ.

Волейболисты сборной Украины Илья Ковалев и Ян Ерещенко продолжают выступать в чемпионате России, хотя их родина уже шестой день обороняется от российских оккупантов.

Об этом сообщил спортивный журналист Андрей Сенькив на своей страничке в Facebook.

"Оба играют в России. Первый – за "Газпром-Югру" (Уфа), второй – за "Енисей" (Красноярск). Оба в последние дни спокойно "шпилят" за свои клубы в чемпионате никем не признанной страны, празднуют победы. Илья Ковалев, Ян Ерещенко, я уверен – вы знаете, куда вам нужно идти", — написал Сенькив.

Напомним, 1 марта РФ нанесла циничный ракетный удар по центру Харькова, в результате которого погибло не менее 10 мирных граждан. Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаудар вблизи Харьковской ОГА террором. В сети появились фото и видео последствий российской агрессии. Кроме того, во вторник на Полтавщине поймали российского захватчика, который шел на Киев в большой танковой колонне. В сети обнародовали имена 120 тысяч российских солдат, которые воюют в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Волейбол #Война с Россией
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