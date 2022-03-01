Укр

Обнародовано имена 120 тысяч российский оккупантов, воюющих в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 01 марта 2022, 13:30
Подбитая российская техника

Имена захватчиков стали достоянием общественности.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину были обнародованы имена захватчиков из РФ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Центр оборонных стратегий (ЦОС).

По информации источника, были рассекречены имена и фамилии 120 тысяч российских солдат, которые вторглись на территорию нашей страны. ЦОС предоставил такие данные российских оккупантов: имена, табельный номер и место службы. Добавим, что данные ЦОС были получены от надежных источников. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 1 марта российские военные совершили циничный обстрел центра Харькова, в результате которого погибли гражданские лица. Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаудар вблизи Харьковской ОГА террором и сообщил, что управлять Киевом будет генерал. Кроме того, российские захватчики обстреляли многоэтажный дом в Херсоне. Также Зеленский отозвал российских послов, страны которых помогают РФ. А во временно оккупированном россиянами Купянске местные жители атаковали российских военных. Российский пленный на камеру признался в злодеяниях РФ.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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