"Еб*шьте их!": во временно оккупированном Купянске местные атаковали российских военных (видео)

Оккупантам на Харьковщине вообще не рады

В городе Купянск Харьковской области, который бывший мэр "сдал" российским захватчикам, царят проукраинские настроения. Это демонстрирует свежее видео, где местные жители показали оккупационной армии, что такое Украина.

Запись обнародовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Население Купянска, несмотря на угрозу быть убитыми, непосредственно во время ракетных обстрелов собралось на митинг против российской армии. Причем это исключительно мирное население — вместо оружия у них только сине-желтые государственные флаги.

Однако заметив автомобиль российских военных, некоторые "горячие головы" не удержались. И уже через несколько секунд джип с характерной для россиян буквой "Z" на боку был окружен толпой.

Самые бесстрашные даже взобрались на капот и пытались разбить ногами стекло. Попытка оказалась неудачной, но оккупанту пришлось убегать от разозленных людей, иначе, вполне возможно, ему устроили бы самосуд — не разбираясь, как это иногда бывает в военное время.

Отметим, что подобные героические поступки вдохновляют украинцев во всех регионах. Да и другим областям тоже есть чем похвастаться. Сумщине, например — задержанной боевой машиной оккупантов с несколькими пленными, Запорожской области — бесстрашными жителями, ставшими на пути в танке.

И да, добавим еще хороших новостей. Мэр вышеупомянутого Купянска, решившего сотрудничать с россиянами, уже задержан. Его ждет ответственность за государственную измену.